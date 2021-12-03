Чебоксары, , 11:13 — REGNUM В Чувашии установили даты организации Дней спорта на 2022 год. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Тренажёрный зал Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Дни здоровья и спорта в республике, как и ранее, будут проводиться каждый месяц. В 2022 году в спорткомплексы и физкультурно-оздоровительные центры будет свободный вход 22 января, 12 февраля, 26 марта, 23 апреля, 21 мая, 25 июня, 23 июля, 20 августа, 17 сентября, 22 октября, 19 ноября и 17 декабря.

Распоряжение вступит в силу с 1 января 2022 года.

Напомним, что Дни здоровья и спорта проводятся в Чувашии с 2014 года, позволяя жителям бесплатно посещать республиканские и муниципальные учреждения спорта.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября 2021 года в республиканские учреждения спорта в Дни здоровья начали пускать только вакцинированных от COVID-19. Тогда «пилотами» стали 13 спортивных республиканских учреждений, а с октября сертификат о вакцинировании стали требовать при посещении муниципальных спортивных объектов.