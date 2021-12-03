Красноярск, 3 декабря, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Томскстат сравнил цены на продовольственные товары в субъектах Сибирского федерального округа (СФО).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Картофель

Как сообщили ИА REGNUM в Томскстате, самая высокая цена на картофель по состоянию на 29 ноября зарегистрирована в Красноярске — 58,41 рубля за килограмм. Самая низкая цена — в Омске (36,52 рубля).

Добавим, средняя цена на картофель в Томске составляет 39,73 рубля за килограмм.

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