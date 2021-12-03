Пенза, 3 декабря, 2021, 11:12 — ИА Регнум. В Пензенской области за прошедшие сутки зарегистрировали 360 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 582 человека. Об этом по состоянию на 3 декабря сообщает общероссийский оперативный штаб.

Https://pixabay.com Стоп ковид

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Накануне в регионе заболели 363 жителя. За все время наблюдения в Пензенской области выявлено 92 906 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

Выздоровели 65 963 ковид-пациента, в том числе за сутки — 582 человека.

От COVID-19 скончались 4277 пациентов, из них 18 — за прошедший день.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с начала пандемии подтвердилось 9 736 037 случаев заражения SARS-CoV-2.

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