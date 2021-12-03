Афины , , 11:12 — REGNUM Около 60 000 дополнительных назначений на вакцинацию от COVID-19 станут доступны в Греции начиная с воскресенья, 5 декабря. Об этом сообщил Генеральный секретарь по первичной медико-санитарной помощи Мариос Фемистоклеус в соцсети Twitter 2 декабря.

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На брифинге в прямом эфире ранее в тот же день чиновник заявил, что в декабре возможно провести более трех миллионов прививок, при этом приоритет будет отдаваться назначениям первой дозы.

Фемистоклеус добавил, что за последние два дня 25 000 человек старше 60 лет записались на укол первой дозой вакцины.

Правительство Греции 1 декабря объявило об обязательной вакцинации всех постоянных жителей страны в возрасте 60 лет и старше.