Тбилиси, , 11:08 — REGNUM Гражданская активистка Мако Гомури, пострадавшая в ходе антироссийских протестов в Тбилиси в июне 2019 года, подала в суд на МВД Грузии. Сообщение об этом 2 декабря было размещено на сайте неправительственной организации «Ассоциация молодых юристов Грузии» (АМЮГ).

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Интересы девушки в суде будут защищать адвокаты АМЮГ. По данным членов ассоциации, есть заключение экспертизы, что девушка лишилась левого глаза из-за попадания в него резиновой пули. Она требует компенсации морального ущерба, а также назначения пособия в связи со снижением способности работать.

«20−21 июня АМЮГ уже подала иски в суд от имени восьми пострадавших. В ближайшее время также планируется подать иски в суд от имени других потерпевших», — говорится в сообщении.

Напомним, в июне 2019 года в здании парламента Грузии проходило заседание Межпарламентской ассамблеи православия. Её председателя, депутата Госдумы России от КПРФ Сергея Гаврилова, посадили в кресло спикера парламента. Грузинские депутаты от оппозиции заявили, что это оскорбляет Грузию и стали собирать сторонников на антироссийскую акцию. Собравшаяся толпа попыталась штурмом взять парламент и была жёстко разогнана спецназом.