Балабаново, Калужская область, , 11:45 — REGNUM В Калужской области жителю города Балабаново судом назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима за покушении на убийство гражданки Нигерии. Об этом 3 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Судом установлено, что в апреле 2021 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире, расположенной на третьем этаже одного из домов города Балабаново, в ходе ссоры с потерпевшей, вытолкнул её в открытое окно квартиры.

В результате падения из окна третьего этажа дома потерпевшая была доставлена в больницу с серьёзными переломами. Девушку удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. Осуждённый вину в совершении покушения на убийство иностранки не признал.

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