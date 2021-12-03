* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 3 декабря, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Диалог движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) со специальным представителем США по Афганистану Томасом Уэстом был продуктивным. Об этом сообщил заместитель министра информации и культуры во временном афганском правительстве Забихулла Муджахид.

США — Афганистан

По его словам, в основном обсуждались вопросы государственных активов Афганистана, замороженных американской стороной, и возможное экономическое содействие США республике, «в которой она сейчас нуждается».

«Представитель США принял большую часть наших предложений. Это был продуктивный диалог», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ООН предупредила, что банковская система Афганистана находится под угрозой краха из-за сокращения банковских резервов и неспособности людей платить свои долги. Одновременно с кризисом ликвидности в стране резко упала стоимость национальной валюты.