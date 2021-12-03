Чурапчинский район, , 11:12 — REGNUM В Якутии в зоне пристального внимания из-за грядущих выборов главы оказался Чурапчинский район. Там кипят страсти, связанные с борьбой за кресло руководителя муниципалитета, голосование назначено на 12 декабря. Население настроено протестно, админресурс делает всё возможное, чтобы не допустить победы кандидата не от «Единой России», рассказал корреспонденту ИА REGNUM 3 декабря политолог республики Андрей Данилов.

Противостояние Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

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Эксперт отметил, что фактически идёт противостояние представителей двух политических партий — Степана Саргыдаева («Единая Россия») и Николая Попова (КПРФ). Среди кандидатов также члены партий «Новые люди» (Илья Николаев), ЛДПР (Евгений Негнюров) и самовыдвиженец Роман Егоров.

По мнению Андрея Данилова, эти выборы стоит рассматривать в том ключе, что на голосовании за депутатов Госдумы РФ Чурапчинский район дал самый большой процент по республике за КПРФ.

«В связи с этим в район направили все силы административного ресурса, чтобы переломить протестный настрой чурапчинцев, но они не сдаются и готовы поддержать любого кандидата, кроме «единоросса». Эти выборы интересны именно тем, что если люди проголосуют за оппозиционного кандидата, это будет сигнал к тому, что власть проиграла. Но власть не желает проигрывать, поэтому присылает в Чурапчинский район министров и депутатов. Такого пристального внимания к Чурапче не было уже давно. Но это вызывает только обратную реакцию со стороны населения», — отметил Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах в Госдуму РФ в Якутии победила партия КПРФ. Её результат — 35,15%, «Единой России» — 33,22%. По одномандатному округу победу также одержал кандидат от компартии, депутат Госсобрания региона Пётр Аммосов.