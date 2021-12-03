Брянск, , 11:06 — REGNUM В результате пожара в частном жилом доме в Брянске погибли два человека. Об этом 3 декабря сообщил представитель экстренных служб.

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«На улице Гвардейская в Брянске в результате пожара в деревянном частном жилом доме погибли два человека», — приводит его слова РИА Новости.

Также представитель экстренных служб уточнил, что возгорание было локализовано на площади порядка 60 кв. метров. В настоящее время ведется выяснение обстоятельств произошедшего и личностей погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в селе Селендума Селенгинского района Бурятии произошёл смертельный пожар в жилом доме.