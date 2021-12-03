Вологда, , 11:06 — REGNUM В Вологодской области с начала пандемии жертвами ковида стали пятеро детей, один из которых скончался спустя семь часов после рождения. Об этом со ссылкой на департамент здравоохранения сообщает «35 Media».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В настоящее время в регионе ковидом болеют 860 несовершеннолетних, 18 из них находятся в медучреждениях. С марта прошлого года этот диагноз подтвердился у 8,5 тысяч малышей и подростков.

Напомним, в ноябре в Вологде от последствий инфекции скончались два ребенка — девяти и трех лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми от коронавирусной инфекции скончались два младенца.