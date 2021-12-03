Токсово, Ленинградская область, 3 декабря, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Все 22 медведя, живущие в центре помощи диким животным «Велес» в Ленинградской области, впали в зимнюю спячку, но у благотворительной организации начались проблемы — более 400 тыс. рублей долга за корм для животных. Об этом 3 декабря сообщили в организации.

Vk.com/veles_spb Медведи «Велес» впали в спячку до весны

Центр «Велес» располагается в деревне Рапполово Всеволожского района Ленинградской области. В Центре осуществляются содержание, реабилитация, лечение и карантинирование разных диких животных на благотворительных началах.

Сейчас там находятся 22 медведя, которые, наев осенью жирок, ушли в спячку, а также лисы, еноты, львы и многие другие дикие животные. Однако организация из-за пандемии оказалось в трудной финансовой ситуации, перед новым годом у нее образовался долг, который своими силами закрыть не удается.

«Каждую осень мы имели небольшие долги за фрукты и овощи. Но к декабрю, как правило, успевали рассчитаться с поставщиками. Однако в этот пандемийный год цены на всё растут как на дрожжах и выросли в разы, а доходы обычных людей, да что уж и там ‑ и многих компаний, оставляют желать лучшего… Финансовое положение благотворительных фондов вообще на грани плачевного», — рассказали в «Велесе».

По целому ряду причин организация по-прежнему закрыта для посещения — из-за пандемии и предписаний Росприроднадзора, что сказалось на продуктовой помощи, которую раньше оказывали гости «Велеса».

"Овощи и фрукты идут в рацион медведям, лосям, енотам да и многим другим в качестве витаминов. В итоге, наши медведи ложатся спать сытыми, а мы остаёмся с долгом перед поставщиками в 440 тыс. рублей за фрукты и овощи», — посетовали в организации.

Оказать помощь центру «Велес» может любой желающий.