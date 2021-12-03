Казань, , 11:16 — REGNUM В Татарии по состоянию на 3 декабря зарегистрировали 38 760 случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки заболели 236 человек, как и накануне, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Выздоровели за время пандемии 32 238 ковид-пациентов, скончались 1276 носителей вируса. За сутки выписали по выздоровлении 232 человека, количество летальных исходов возросло на 11.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии вакцинацию против COVID-19 прошли 2 млн 53 тыс. 827 человек. Вторую прививку антиковидными препаратами поставили 1 млн 591 тыс. 425 человек.

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