Афины , 3 декабря, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск официально посетит Грецию 4−6 декабря по приглашению президента страны Катерины Сакелларопулу. Об этом сообщает AMNA 2 декабря.

Папа Франциск

Стороны встретятся в Президентском особняке в 12:15 в субботу, 4 декабря.

На следующий день Сакелларопулу будет сопровождать понтифика на остров Лесбос, где они посетят Центр приема и идентификации в Мавровуни.

В посещении центра для мигрантов также будет участвовать греческий министр миграции и убежища Нотис Митарахи.