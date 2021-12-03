Ростов-на-Дону, , 11:03 — REGNUM В Ростове-на-Дону городского Дворца бракосочетания установили «Вечный календарь». Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

«На календаре можно установить дату, начиная с 1 января 1900 года и заканчивая 31 декабря 2099 года. Даты переводятся вручную за счет цепного механизма. Высота конструкции — два метра. На её изготовление ушло более 300 килограммов нержавеющей стали и бронзы», — написал глава администрации Ростова-на-Дону в Instagram.

Новую композицию украшает скульптурный барельеф в виде Покровского храма, который жители считают символом района.