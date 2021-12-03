Варшава, , 11:03 — REGNUM Уполномоченный правительства Польши по делам польской диаспоры и поляков за рубежом Ян Дзедзичак во время пресс-конференции 2 декабря заявил, что Варшаву больше всего волнует положение этнических поляков в Белоруссии. Об этом передает Nasz Dziennik.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ситуация поляков Беларуси очень трудна. Режим Лукашенко неустанно применяет к ним репрессии в виде обысков, допросов и арестов. Деятельность большинства польских организаций в Белоруссии парализована», — сказал чиновник.

По его словам, «поляков запугивают, вызывают на допросы активистов, журналистов, ветеранов, учеников польских школ и их родителей». «Причина всего этого одна — они поляки», — добавил Дзедзичак.

«Арест угрожает практически каждому, не только лидерам местных польских организаций», — заключил Ян Дзедзичак.