Хабаровск, , 11:02 — REGNUM В Хабаровском крае в Комсомольске-на-Амуре 3 декабря в одной из школ случилась трагедия — погиб ученик 7 класса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

Читайте также: Архангельский минобр прокомментировал информацию о нападении на колледж

Выяснилось, что между двумя школьниками на уроке биологии возник конфликт. В ответ на оскорбления со стороны одноклассника подросток ударил обидчика по голове. 13-летний ученик погиб в школьном медицинском кабинете. Он не дождался приезда скорой помощи.

Прокуратура проверяет своевременность прибытия бригады скорой помощи.

Возбуждены уголовные дела.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство образования и науки Архангельской области начало проверку информации о нападении вооруженного мужчины на Котласский педагогический колледж.