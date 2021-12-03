Грозный, 3 декабря, 2021, 11:02 — ИА Регнум. В Чечне произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек, двое получили травмы. Все пострадавшие в ДТП являются несовершеннолетними, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Tysto Авария

Инцидент произошел 2 декабря утром на улице Л. Яшина в Ахматовском районе города Грозный. Находившаяся за рулем автомобиля «Хундай-Солярис» девушка-подросток не справилась с управлением и врезалась в бордюр, из-за чего машина перевернулась.

«Водитель автомашины марки «Хундай-Солярис», 2006 г. р., не справилась с управлением, совершила наезд на бордюр и допустила опрокидывание автомашины, в которой также находились двое несовершеннолетних, 2005 г. р.», — говорится в сообщении МВД.

В ДТП погибла 15-летняя водитель, её пассажиры получили незначительные телесные повреждения. В настоящее время по данному факту проводится проверка.