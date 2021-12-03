Трёхгорный, Челябинская область, 3 декабря, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Житель Юрюзани Челябинской области осужден за смертельное ДТП, совершённое в пьяном виде. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Приговор вынес Трёхгорный горсуд. По данным следствия, утром 20 июня 2020 года водитель автомобиля «Мазда» на скорости 110 км/ч врезался в машину «Лада Приора». В результате водитель последней скончался на месте происшествия.

Виновному суд назначил 6 лет 7 месяцев колонии-поселении. Кроме того, в пользу вдовы, а также матери и детей погибшего взысканы моральный и материальный вред на общую сумму 3 150 000 рублей.