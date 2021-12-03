Сеул, , 10:59 — REGNUM В ноябре 2021 года в Южной Корее было зарегистрировано 18 810 импортных легковых автомобилей, что на 31,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Ассоциации импортёров и дистрибьюторов импортных автомобилей Южной Кореи (KAIDA).

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По сравнению с октябрём текущего года показатель вырос на 0,2%.

Бестселлерами стали Audi A6, Mercedes-Benz S-Class, BMW Series 5.

В ассоциации отметили, что продажи сократились из-за нехватки полупроводников.

С января по ноября 2021 года в Южной Корее было зарегистрировано 252 242 импортных автомобиля, что на 3,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.