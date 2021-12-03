Афины , , 10:59 — REGNUM Греция подтвердила 6260 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) вечером 2 декабря.

Греция Xinhuanet.com

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С начала пандемии Греция подтвердила 951 351 заражение.

Кроме того, за последние 24 часа зарегистрировано 89 смертей, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 18 325 человек.

В общей сложности 704 пациента находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 64 года, и 81,1% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.

Кроме того, 453 пациента были госпитализированы за последние 24 часа.