Элиста, 3 декабря 2021, 10:57 — REGNUM Калмыцкие и волгоградские энергетики ликвидировали последствия разгула стихии и восстановили электроснабжение в степной республике. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Россети Юг».
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Из-за ураганного ветра в Элисте, а также Приютненском, Ики-Бурульском, Городовиковском и Целинном районах произошли отключения по сети 6−10 киловатт. Причиной этому стали многочисленные обрывы воздушных линий электропередачи.
Аварийные работы вели 122 человека с помощью 61 единицы техники. Помощь калмыцким энергетикам оказали пять аварийных бригад из Волгоградской области.
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