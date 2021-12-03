Красноярск, 3 декабря, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Статистики Томской области сравнили цены на продовольственные товары в субъектах Сибирского федерального округа (СФО).

Анна Алябьева ИА REGNUM Хлеб

Как сообщили ИА REGNUM в Томскстате, самая низкая в Сибири цена на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сорта по состоянию на 29 ноября зафиксирована в Кызыле (Тува) — 46,01 рубля за килограмм. Самая высокая цена — в Красноярске (77,12 рубля). Цена в Томске — 53,73 рубля за килограмм.

Самый дорогой хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной обнаружен в Абакане (Хакасия) — 88,71 рубля за килограмм, самый дешёвый — в Омске (57,41 рубля). Цена в Томске — 60,62 рубля за килограмм.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, потребительские цены в России за неделю с 23 по 29 ноября выросли в среднем на 0,46%.

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