Москва, , 11:10 — REGNUM Люди с инвалидностью могут претендовать на высокую зарплату, если имеют профессию программиста, швеи, инженера, менеджера, парикмахера, мастера маникюра и педикюра. Таковы итоги исследования сервиса «Работа.ру».

Маникюр Дарья Антонова © ИА REGNUM

Так, в Норильске готовы принять на работу программиста 1С с ограничениями здоровья. Зарплата — 200 тыс. рублей в месяц, среди требований — высшее образование, опыт работы от трёх лет.

На втором месте рейтинга — вакансия backend-разработчика. Работать можно удалённо, зарплата — до 170 тыс. рублей, требуется опыт. Банк в Москве предлагает работу системному аналитику, зарплата — от 150 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

В Москве ищут и начальника строительно-хозяйственного отдела в компанию по производству напитков. Платить готовы 140 тысяч рублей, требуется опыт от трёх лет, навык работы с рядом программ, умение составлять дефектовочные ведомости. Бонусы — скидка на продукцию и отдых в корпоративном санатории на Кубани.

В столице заработать до 120 тысяч рублей в месяц может мастер маникюра и педикюра. Работодатель готов принять мастера без опыта, окончившего обучающие курсы.

В Санкт-Петербурге до 100 тысяч рублей готовы платить инженеру по ремонту майнингового оборудования, в Екатеринбурге столько же — инженеру-проектировщику связи, а в Казани — менеджеру по продажам сервисных услуг в дилерском центре.

Также в Петербурге ищут мужского парикмахера на зарплату до 90 тысяч рублей, в Твери обещают платить до 80 тысяч рублей в месяц швее по пошиву трикотажных изделий. На это место могут принять начинающего специалиста.

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