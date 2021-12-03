Сургут, Югра, , 10:55 — REGNUM В Югре несколько общественных организаций требуют отменить в Сургуте концерт рэперов Инстасамки (Дарьи Зотеевой) и Moneyken (Олега Еропкина). Об этом сообщает «Регион 86».

Инстасамка (Дарья Зотеева) Скриншот с YouTube

С требованием отменить концерты данных рэперов выступили 18 спортивных, родительских, патриотических общественных организаций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, против концерта в Сургуте Инстасамки и Moneyken выступил депутат городской думы Дмитрий Нечепуренко («Единая Россия»), назвав их творчество «дном».

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