Сургут, Югра, 3 декабря, 2021, 10:55 — ИА Регнум. В Югре несколько общественных организаций требуют отменить в Сургуте концерт рэперов Инстасамки (Дарьи Зотеевой) и Moneyken (Олега Еропкина). Об этом сообщает «Регион 86».

Скриншот с YouTube Инстасамка (Дарья Зотеева)

С требованием отменить концерты данных рэперов выступили 18 спортивных, родительских, патриотических общественных организаций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, против концерта в Сургуте Инстасамки и Moneyken выступил депутат городской думы Дмитрий Нечепуренко («Единая Россия»), назвав их творчество «дном».