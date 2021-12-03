В Югре общественники выступили против концерта Инстасамки и Moneyken
Сургут, Югра, 3 декабря, 2021, 10:55 — ИА Регнум. В Югре несколько общественных организаций требуют отменить в Сургуте концерт рэперов Инстасамки (Дарьи Зотеевой) и Moneyken (Олега Еропкина). Об этом сообщает «Регион 86».
Скриншот с YouTube
Инстасамка (Дарья Зотеева)
С требованием отменить концерты данных рэперов выступили 18 спортивных, родительских, патриотических общественных организаций.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, против концерта в Сургуте Инстасамки и Moneyken выступил депутат городской думы Дмитрий Нечепуренко («Единая Россия»), назвав их творчество «дном».