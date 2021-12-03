Новосибирск, , 10:55 — REGNUM Совет депутатов Новосибирска на сессии сегодня, 3 декабря, одобрил индексацию зарплат муниципальных служащих и мэра города. Большинством голосов было решено повысить зарплаты на 3,9%.

Зарплата Ника Егорова

«На сессии депутат Антон Картавин спросил у Анатолия Локтя, на сколько ему нужно поднять зарплату, чтобы это сказалось на городе и уборке снега. Глава Новосибирска ответил, что вопрос вырван из контекста и нарушает управленческие принципы. Он добавил, что депутат вправе комментировать работу отдельных структур или служащих», — сообщает «Сиб.фм».

Отметим, что в прошлом году мэр Новосибирска задекларировал 4,2 млн рублей доходов.