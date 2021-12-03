Кызыл, 3 декабря, 2021, 10:54 — ИА Регнум. В Туве из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ среди детей принято решение об увеличении числа выездных бригад детских врачей с трёх до шести. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

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Бригады будут работать в две смены — три в первой половине дня и три — во второй.

«Прием вызовов на дом будет осуществляться до 20.00 часов. После этого времени при ухудшении состояния ребенка необходимо обращаться в скорую медицинскую помощь по номеру 103», — отметили в правительстве.

Кроме того, будут созданы дополнительные кабинеты для оказания неотложной помощи по всех детских поликлиниках Кызыла. Они будут принимать пациентов с 8 утра до 10 вечера.

Добавим, что пока заболеваемость ОРВИ не превышает эпидпорог. Зарегистрировано 2973 случая с показателем 70,9 на 10 тыс. населения. За неделю с признаками ОРВИ госпитализировано 103 ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседней Республике Алтай возникла напряжённая ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом. Эпидпорог там превышен в два раза.

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