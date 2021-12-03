Барнаул, , 10:52 — REGNUM В Барнауле на конец ноября 2021 года цена ряда продовольственных товаров оказалась самой низкой в Сибири. Об этом информирует территориальный орган государственной статистике по Томской области.

Гречка

К примеру, в столице Алтайского края продают самую дешёвую гречку (95,92 рубля за килограмм), сметану (196,14 рублей за килограмм), варёную колбасу (379,96 рублей за килограмм) и сахар-песок (52,47 рублей за килограмм).

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2021 года власти Алтайского края опровергли информацию о том, что цены на гречку, овсянку и хлопья могут вырасти на 10−20 процентов уже с ноября из-за проблем с урожаем в регионе.

Заместитель губернатора Александр Лукьянов тогда заверил, что урожая гречихи в этом году на Алтае достаточно для полного обеспечения предприятий по переработке, а также отгрузки в другие регионы.

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