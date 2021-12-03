Париж, 3 декабря, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Количество ежедневных тестов на COVID-19, сделанных во Франции, в настоящее время превышает 600 000, сообщает Le Parisien.

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Впервые за три месяца в среднем в стране проводится более 600 000 тестов на COVID-19.

За три недели число тестов увеличилось в 2,5 раза, и это увеличение заметно во всех возрастных группах, особенно среди детей до 10 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции зарегистрировано 9 случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон».