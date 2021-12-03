Санкт-Петербург, 3 декабря, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Российский писатель-фантаст и поэт, а также критик и переводчик Андрей Балабуха скончался на 75-м году жизни. Об этом 3 декабря сообщила заместитель председателя Союза писателей Санкт-Петербурга по издательским вопросам Татьяна Алферова на своей странице в соцсети Facebook.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свеча

«Умер Андрей Дмитриевич Балабуха», — говорится в сообщении Алферовой.

Также заместитель председателя Союза писателей Санкт-Петербурга уточнила, что писатель-фантаст умер 2 декабря в больнице.

Отметим, Андрей Балабуха родился 10 апреля 1947 года в Ленинграде и дебютировал в литературе в 1966 году участием в коллективной радиоповести ленинградских писателей-фантастов «Время кристаллам говорить». Его первый рассказ «Аппендикс» опубликовали в 1967 году в ежегоднике «Фантастика».

Также он занимался переводами произведений Джеймса Грэма Болларда (Великобритания), Алгиса Будриса (США) и многих других. Балабуха является дважды лауреатом Ефремовской премии — за общий вклад в отечественную фантастику (1992) и за выдающийся вклад в развитие отечественной фантастической литературы (2009), дважды лауреатом премии им. А.Р. Беляева (Беляевской премии) и др.