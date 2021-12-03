Москва, 3 декабря 2021, 10:45 — REGNUM Средняя высота орбиты полёта Международной космической станции 3 декабря понизился на 310 метров. Коррекцию орбиты МКС корабль «Прогресс МС-18» проведёт для того, чтобы уклониться от космического мусора. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.
Глава Роскосмоса отметил, что, по информации баллистиков, коррекция не повлияет на планы по запуску и стыковке ТПК «Союз МС-20» 8 декабря.
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Как сообщало ИА REGNUM, манёвр уклонения МКС для предотвращения опасного сближения с фрагментом американской ракеты-носителя Pegasus, запущенного в мае 1994 года, предварительно запланирован на 10.58 мск 3 декабря.