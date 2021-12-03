Москва, 3 декабря, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Средняя высота орбиты полёта Международной космической станции 3 декабря понизился на 310 метров. Коррекцию орбиты МКС корабль «Прогресс МС-18» проведёт для того, чтобы уклониться от космического мусора. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

МКС

«Готовится манёвр уклонения МКС от объекта американского космического мусора», — написал он в телеграмм-канале под таблицей с баллистическими расчетами коррекции орбиты.

Глава Роскосмоса отметил, что, по информации баллистиков, коррекция не повлияет на планы по запуску и стыковке ТПК «Союз МС-20» 8 декабря.

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Как сообщало ИА REGNUM, манёвр уклонения МКС для предотвращения опасного сближения с фрагментом американской ракеты-носителя Pegasus, запущенного в мае 1994 года, предварительно запланирован на 10.58 мск 3 декабря.