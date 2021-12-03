Кызыл, 3 декабря, 2021, 10:45 — ИА Регнум. В столице Тувы Кызыле статистики обнаружили самую дорогую гречку. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Томскстата, 1 кг крупы местные жители смогут купить за 131,64 рубля.

Wallspaper.ru Гречка

Кроме того, город лидирует по ценам ещё на четыре наименования продуктов питания. Так, литр пастеризованного молока в магазинах Кызыла стоит 76,23 рубля. В Кемерово, к примеру, цена составляет 54,60 рубля за литр.

Курица мороженная и охлаждённая в столице Тувы оценивается в 230 рублей за 1 кг, сахар — 66,78 рубля, морковь — 67,92 рубля. При этом в Омске 1 кг моркови можно купить втрое дешевле — за 29,54 рубля.

Читайте также: Капуста и мука подорожали в Туве