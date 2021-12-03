Элиста, , 10:45 — REGNUM Новые автомобили скорой помощи пополнили парк медорганизаций Калмыкии. Транспорт получат больницы девяти муниципальных районов. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском минздраве.

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«В ближайшее время эти автомобили будут задействованы в работе скорой помощи больниц Городовиковского, Ики-Бурульского, Кетченеровского, Малодербетовского, Октябрьского, Приютненского, Черноземельского, Юстинского и Яшкульского районов», — уточнили в ведомстве.

Сколько автомобилей передано медслужбам, не уточняется.

ИА REGNUM напоминает, что в апреле 2021 года стало известно о необходимости приобретения 40 новых автомобилей скорой помощи. Парк автомобилей скорой медицинской помощи в Калмыкии насчитывал на тот момент 131 единицу транспорта.

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