Новосибирск, , 10:43 — REGNUM Владелец сети офтальмологических клиник «Омикрон» в Новосибирской и Кемеровской областях Александр Падар направил в арбитражный суд Московской области иск к Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) (в лице ее московского представительства). Индивидуальный предприниматель просит суд запретить ВОЗ использовать термин «омикрон» в контексте с новой коронавирусной инфекцией, сообщает «Коммерсантъ-Сибирь».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Мы подали в суд на филиал Всемирной ассоциации здравоохранения, потому что они назвали очередной вариант коронавируса «омикрон». Мы занимаемся здоровьем и крайне не хотим, чтобы он стал ассоциироваться с причинением вреда здоровью или жизни людей. Наша задача запретить употребление слова «омикрон» в контексте штамма коронавируса. Ничего не делать мы тоже не можем»,— прокомментировал ситуацию Александр Падар.

В заявлении указано, что ИП Падар А. В. является исключительным правообладателем товарного знака «Омикрон». Иск носит неимущественный характер, поэтому единственным денежным требованием по нему является уплата ВОЗ 6 тыс. руб. государственной пошлины.