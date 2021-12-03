Архангельск, 3 декабря, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Причиной пожара в Архангельске, в результате которого погибли три человека, оказался поджог. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном Следкоме.

T S Поджигатель

Напомним, ЧП произошло ночью 14 ноября в деревянном доме по улице Михаила Новова. После тушения пожара в одной из квартир обнаружены тела супругов — пенсионеров и их 45-летнего сына.

В ходе следственно — оперативных действий, проведённых вместе с сотрудниками полиции, установлено, что пожар произошел в результате поджога. По подозрению в совершении преступления задержан 41-летний местный житель.

«В ходе допроса подозреваемый свою вину признал частично и пояснил следователю, что искал свою сожительницу, но дверь квартиры, в которой, как он полагал, она находится, ему не открыли, поэтому он решил «выкурить» ее и жильцов. Не думал, что в результате его действий погибнут люди. Позже узнал, что сожительница находилась в гостях в соседнем доме», — рассказали в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Бурятии поджёг дом родственницы после ссоры с её подругой.