Челябинск, , 11:02 — REGNUM Зарегистрированное в Челябинске ПАО «Аско-страхование» (ранее — ПАО «Страховая компания ЮЖУРАЛ-АСКО»), которое лишилось лицензии 3 декабря 2021 года, подконтрольно генеральному директору компании Аркадию Любавину и его заместителю Валентину Гуще. Также в активе Любавина — несколько компаний по оценке рисков и ущерба и больничная организация в Челябинске, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Центральный банк Дарья Антонова © ИА REGNUM

ПАО «Аско-страхование», учрежденное в 2016 году, лишилось лицензий на осуществление добровольного имущественного страхования, добровольного личного страхования (кроме, страхования жизни) и ОСАГО. Лицензии были выданы в июле 2018 года.

Среди оснований отзыва ЦБ РФ назвал нарушение «минимально допустимого значения нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств».

Из отчётности 2020 года следует, что на 31 декабря дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования составила 989 045 000 рублей, кредиторская задолженность по тем же операциям была 172 118 000 рублей.

За 2020 год было собрано страховой премии на 11 362 577 000 рублей, из которых на ОСАГО пришлось 10 284 758 000 рублей. Ещё 97,6 млн рублей — это медицинское страхование, 907,2 млн рублей — добровольное имущественное страхование. Из годовой отчётности компании следует, что ПАО занимало 4,7% доли рынка ОСАГО (седьмое место в РФ). При этом ключевыми регионами являлись Челябинская область, где фирма за 2020 год заняла 51,6% доли рынка, Курганская область — 45,6%, Курская область — 28,8%, Томская область — 27,7%, Свердловская область — 13,7% и Владимирская область — 32%.

На октябрь 2021 года основными акционерами ПАО были гендиректор Аркадий Любавин — 53,02% лично и 2,08% через ООО «Ковчег-II», а также Валентин Гуща, которому принадлежало 34,39%. Небольшую долю в фирме (около 0,04%) имеет и сын Любавина — Алексей.

Аркадию Любавину, помимо акций ПАО, принадлежат доли в трёх челябинских компаниях по оценке рисков и ущерба, и доля в больничном ООО «Аско-здоровье», которым он владеет совместно с Гущей.