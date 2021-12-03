Москва, , 10:42 — REGNUM В Москве за январь-ноябрь 2021 года в бывших промзонах построено и сдано в эксплуатацию 102 здания различного назначения, сообщили в Стройкомплексе.

Промзона alinco_fan

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва, общая площадь недвижимости превысила 4 млн кв. метров, из них жильё — около 1,8 млн кв. метров.

На территории промзон сохраняются модернизированные производства, а также строятся объекты социальной инфраструктуры (детсады, школы, магазины и т. д.). Такой подход позволяет создавать комфортную среду и повышать качество жизни москвичей в новых кварталах.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2011 года в Москве в бывших промзонах сдано в эксплуатацию 937 объектов строительства площадью 29,9 млн кв. метров. За 10 лет там появилось 80 социальных объектов, в том числе 32 дет и 23 школы.

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