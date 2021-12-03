Казань, 3 декабря 2021, 11:10 — REGNUM В Татарии на карантине из-за заболеваемости ОРВИ находятся 11 562 школьника. Об этом заявила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

На карантине
На карантине
Mos.ru

«У нас 466 классов на разобщении, нужно понимать, что у нас разобщение на 7−10 дней», — цитирует представителя республиканского надзорного ведомства «Татар-информ».

Со слов Авдониной, на картин отправлены классы в Альметьевске, Казани, Набережных Челнах, Бавлинском, Высокогорском, Мамадышском, Мензелинском, Сармановском, Тукаевском и Чистопольском районах.

Данная мера эффективна и позволяет снизить заболеваемость, добавила спикер.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Дагестане заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла за последнюю неделю на 37%, а в возрастной группе 7−14 лет на 45%. Несмотря на рост, эпидпорог заболеваемости в данной возрастной группе не превышен.

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