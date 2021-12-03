Казань, 3 декабря, 2021, 11:10 — ИА Регнум. В Татарии на карантине из-за заболеваемости ОРВИ находятся 11 562 школьника. Об этом заявила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Mos.ru На карантине

«У нас 466 классов на разобщении, нужно понимать, что у нас разобщение на 7−10 дней», — цитирует представителя республиканского надзорного ведомства «Татар-информ».

Со слов Авдониной, на картин отправлены классы в Альметьевске, Казани, Набережных Челнах, Бавлинском, Высокогорском, Мамадышском, Мензелинском, Сармановском, Тукаевском и Чистопольском районах.

Данная мера эффективна и позволяет снизить заболеваемость, добавила спикер.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Дагестане заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла за последнюю неделю на 37%, а в возрастной группе 7−14 лет на 45%. Несмотря на рост, эпидпорог заболеваемости в данной возрастной группе не превышен.

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