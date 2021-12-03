Санкт-Петербург, 3 декабря, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Сразу пять мусороперерабатывающих заводов появятся в черте Санкт-Петербурга и на территории Ленинградской области. Соответствующие документы размещены на сайте государственных закупок.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

Новые комплексы по переработке отходов (КПО) появятся: на территории Петербурга — на Волхонском шоссе, 116 — «Волхонка» (КПО «Волхонка»), площадью 183 145 кв. м; в поселке Левашово, вблизи КАД и ЗСД, на месте бывшего мусорного полигона «Новоселки» (КПО «Новоселки»), будет занимать две территории площадью 107 456 кв. м и 114 210 кв. м.

В Ленинградской области разместятся три КПО: на земельном участке АОЗТ «Выборгское» Всеволожского района площадью более 1,26 млн кв. м — «Дубровка» (КПО «Дубровка»), он будет самым большим в регионе. Второй по площади КПО «Островский» разместится в Рощино на территории 1,2 млн кв. м на Железнодорожной улице. Третий КПО «Брандовка» появится в Ломоносовском районе, в деревне Новопелье, и будет занимать площадь 55,55 тыс. кв. м.

В настоящий момент АО «Невский экологический оператор» заказал за 477,025 млн рублей проектно-изыскательские работы в отношении комплексов по переработке отходов, которые должны выполнить к декабрю 2022 года.

Напомним, учредителями АО «Невский экологический оператор» являются правительство Санкт-Петербурга, правительство Ленинградской области, ПАО «Интер РАО» и ООО ВТБ Инфраструктурный Холдинг.