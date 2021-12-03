Москва, , 11:54 — REGNUM Блогер Мася Шпак сделала операцию по уменьшению желудка. Об этом она рассказала в личном Instagram-аккаунте.

Мася Шпак Скриншот с YouTube

https://www.instagram.com/tv/CW_BAO0jVrP/

По словам блогера, она решилась на хирургическое вмешательство ради «красоты» — таким образом она хочет похудеть. «Почему, спросите вы, так радикально? Что, самой никак? Как! Но если есть волшебный способ, то почему нет. Я увидела результаты у многих известных людей и захотела так же», — объяснила Мася Шпак.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мася Шпак развелась со своим супругом, блогером Александром Шпаком. Пара прожила вместе почти семь лет.

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