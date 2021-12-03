Стокгольм, , 10:53 — REGNUM Комплексный пакет сдерживания России «от агрессивных действий» будет включать три направления. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в видеообращении в Facebook из Стокгольма.

Дмитрий Кулеба Mfa.gov.ua

Следите за развитием событий в трансляции: «Минские соглашения? Не слышали. Украина идёт на конфликт — все новости»

Глава МИД Украины участвует в Стокгольме в мероприятиях в рамках заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Он сообщил о продолжении обсуждения комплексного пакета для сдерживания России и сроков его формирования. В пакете — три направления.

Первое направление — чёткое уведомление России по открытым и закрытым каналам о «непоправимых последствиях», которые повлечёт военная операция на территории Украины.

Второе направление, пояснил Кулеба, предполагает разработку пакета санкций, который «молниеносно» применят против России в случае военной операции. Это тяжёлые экономические санкции, добавил он.

Третье направление — укрепление обороноспособности Украины через углубление военно-технического сотрудничества, в этом направлении идёт «активная и оживленная работа», сказал глава украинской дипломатии.

Как сообщало ИА REGNUM, российские власти подчёркивают, что так называемая «угроза» для Украины со стороны Москвы является выдумкой, Россия ни на кого не собирается нападать.

Читайте также: В Пентагоне очень встревожены ситуацией на границе Украины и РФ