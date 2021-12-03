Омск, 3 декабря, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Память без вести пропавших защитников Отечества почтили в Омске 3 декабря. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Омской области.

Omskportal.ru В Омске почтили память без вести пропавших защитников Отечества

В Парке 30-летия Победы возложили цветы и венки к скульптуре «Мать-Сибирячка с сыном» и к мемориалу Вечного Огня.

Память Неизвестного Солдата почтили минутой молчания представители органов власти, правоохранительных органов, военнослужащие, члены общественных и молодёжных организаций.

Салютная группа произвела троекратный ружейный залп.

По данным облправительства, за годы Великой Отечественной войны пропало без вести более 5 млн человек, в том числе около 60 тысяч воинов-омичей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чите 3 декабря на Мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев прошёл митинг, посвященный Дню Неизвестного Солдата.

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