Вашингтон, 3 декабря, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Соединённых Штатов необходимо обладать высокоточными боеприпасами нового поколения для сдерживания России и Китая, пишет портал FlightGlobal со ссылкой на Институт Митчелла.

США

Отмечается, что системы типа Joint Direct Attack Munition (JDAM), которые предназначены для преобразования свободнопадающих бомб во всепогодные корректируемые боеприпасы, доказывали свою эффективность, но перестали выдерживать высокую конкуренцию с современными моделями.

Также сообщается, что использование в войне с Россией и КНР самолетов, не оснащенных стелс-технологиями, может быть опасным.

По словам экспертов, сейчас следует сделать ставку на крылатые ракеты с радиусом действия до 463 км, что позволит ударным самолетам не заходить в зону поражения цели.

Ключевую роль следует отдать самолетам типа перспективного стратегического бомбардировщиков нового поколения В-21, считают специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что тема якобы имеющейся угрозы со стороны России и Китая раздувается властями США для поддержания собственной мировой гегемонии и противодействия тенденциям мира к многополярности.

Он также указал, что отношения стратегического партнерства и сотрудничества между Россией и Китаем являются опорой глобального мира и условием стабильности в нем, а суть этих отношений «не изменится под действием внешних факторов».