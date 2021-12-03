Сент-Пол, США, , 10:38 — REGNUM Хоккейный клуб «Миннесота Уайлд» уверенно обыграл команду «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 3 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кирилл Капризов Khl.ru

Игра состоялась на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и закончилась победой гостей со счетом 5:2.

В составе победителей голами отличились оформивший в матче дубль российский нападающий Кирилл Капризов (9-я и 23-я минуты), Рем Питлик (12-я), российский защитник Дмитрий Куликов (31-я) и Райан Хартман (57-я).

У «Нью-Джерси» шайбы забросили Райан Грейвз (23-я) и чешский нападающий Томаш Татар (28-я).

Также Капризов записал на свой счет в матче одну результативную передачу.

Отметим, это пятая подряд победа «Миннесоты», в следующем матче клуб 5 декабря примет у себя команду «Торонто Мэйпл Лифс». «Нью-Джерси» потерпел второе подряд поражение и дне ранее на везде встретится с «Виннипег Джетс».