Красноярск, , 10:37 — REGNUM В Красноярском крае за последние сутки выявили 774 (темп прироста 0,5%) случая заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 154 858. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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Напомним, что днём ранее в регионе было выявлено 736 заразившихся коронавирусом.

В регионе по суточным заражениям четвёртый день подряд лидирует город Канск. В районах края больше всего инфицированных выявлено в Иланском.

Из 774 случаев заражения в краевой столице было зафиксировано 176 (темп прироста 0,4%), в Канске — 69 (1,2%), в Норильске — 32 (0,4%), в Шарыпово — 25 (0,8%), в Назарово — 22 (0,8%), в Ачинске — 20 (0,2%), в Боготоле — 19 (2,1%), в Лесосибирске — 14 (0,4%), в Дивногорске — 12 (0,4%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Иланском — 39 (2,6%), Нижнеингашском — 32 (1,8%), Абанском — 27 (1,7%), Новосёловском — 24 (2,2%), Ирбейском — 21 (2,0%) и Северо-Енисейском — 20 (1,0%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взято 4169 человек, снято с наблюдения — 4403. Всего на дому в связи с коронавирусом наблюдается 55 386 620 (-234) человек.

За последние сутки в регионе проведён 16 401 тест на коронавирус, с начала эпидемии — 4 340 792.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае скончались ещё 34 пациента с коронавирусом.

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