Пермь, , 10:39 — REGNUM В Перми ветеринары вылечили от коронавирусной инфекции котёнка. Об этом сообщает пользователи соцсети.

Кот

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация остается тревожной – все новости»

«Это настоящая победа! Блиц стал первым в Пермском крае котиком из приюта, который прошёл лечение от коронавируса кошек», — сказала зоозащитница, руководитель приюта для кошек Галя Море.

Вирус мутировал в инфекционный перитонит (ФИП). Это крайне тяжёлое инфекционное заболевание, которое до случая с Блицем всегда в приюте заканчивалось гибелью животных.

Котёнок прошел курс лечения в 93 дня. За это время было приобретено 42 флакона лекарства на сумму 168 000 рублей. Приходилось лечить не только основное заболевание, но и поддерживать весь организм. На сопутствующую терапию потратили еще 57 891 рубль. Общая сумма — 225 891 рубль. Информация об этом опубликована в группе «Малыш Блиц борется с коронавирусом!» в соцсети «В Контакте».