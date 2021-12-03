Канберра, , 10:43 — REGNUM План Австралии по приобретению атомных подводных лодок может «означать катастрофу» для глобального режима нераспространения. К такому мнению пришли в Международной организации по запрещению ядерного оружия (ICAN), которая ранее получила Нобелевскую премию мира, пишет британская The Guardian.

Флаг Австралии DO'Neil

Напомним, что ICAN жестко раскритиковала решение правительства Австралии заключить с США и Великобританией военный союз AUKUS. В организации отмечают, что теперь Иран и другие страны могут использовать «очень опасный прецедент», чтобы последовать примеру Австралии.

Марианна Хэнсон, сопредседатель ICAN Australia, заявила в парламенте Австралии, что, если план будет реализован, «он создаст существенную угрозу для Договора о нераспространении ядерного оружия».

Хэнсон отметила, что приобретение Австралией ядерных технологий и использование страной высокообогащенного урана было беспрецедентным шагом, который «подготовит почву для других государств, таких как, например, Иран, чтобы заявить о своей прерогативе делать то же самое».

Напомним, что в сентябре этого года три страны заключили соглашение, согласно которому Австралия войдет в малочисленный клуб обладателей атомных подводных лодок.

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