Канберра, 3 декабря 2021, 10:43 — REGNUM План Австралии по приобретению атомных подводных лодок может «означать катастрофу» для глобального режима нераспространения. К такому мнению пришли в Международной организации по запрещению ядерного оружия (ICAN), которая ранее получила Нобелевскую премию мира, пишет британская The Guardian.

Флаг Австралии
Флаг Австралии
DO'Neil

Напомним, что ICAN жестко раскритиковала решение правительства Австралии заключить с США и Великобританией военный союз AUKUS. В организации отмечают, что теперь Иран и другие страны могут использовать «очень опасный прецедент», чтобы последовать примеру Австралии.

Марианна Хэнсон, сопредседатель ICAN Australia, заявила в парламенте Австралии, что, если план будет реализован, «он создаст существенную угрозу для Договора о нераспространении ядерного оружия».

Хэнсон отметила, что приобретение Австралией ядерных технологий и использование страной высокообогащенного урана было беспрецедентным шагом, который «подготовит почву для других государств, таких как, например, Иран, чтобы заявить о своей прерогативе делать то же самое».

Напомним, что в сентябре этого года три страны заключили соглашение, согласно которому Австралия войдет в малочисленный клуб обладателей атомных подводных лодок.

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