Менло-Парк, США, 14 июня, 2019, 08:15 — ИА Регнум. Работа соцсети Instagram полностью восстановлена после сбоя, говорится 14 июня в сообщении компании в Twitter.

«Мы полностью восстановились и приносим извинения за этот сбой», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 14 июня пользователи социальной сети по всему миру жаловались на работу Instagram. Так, сообщалось о проблемах со входом в аккаунт и обновлением ленты.

Отметим, что ранее сбой в работе Instagram произошел в середине мая, пользователи сообщали о проблемах при просмотре новостной ленты, а также о трудностях при отображении web-версии соцсети.

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